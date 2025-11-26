نائب رئيس نادي الجيش الملكي يستقبل بعثة الأهلي بمطار الرباط

18 حجم الخط

دوري أبطال أفريقيا، حرص مستحسن عبد العزيز، نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، لدى وصولها مطار الرباط في المغرب.

وقام نائب رئيس نادي الجيش الملكي بالترحيب ببعثة الأهلي وإهداء طارق قنديل باقة من الورد.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى المغرب استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم واستغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات؛ وصولا إلى المغرب، ويرافق البعثة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل سفر البعثة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

