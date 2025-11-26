ماذا جرى في جلسة أليو ديانج مع وليد صلاح الدين لتجديد عقده؟

18 حجم الخط

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جلسة وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع أليو ديانج، لاعب الفريق، بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أمس كانت هناك جلسة بين وليد صلاح وأليو ديانج بشأن مفاوضات تجديد عقده، ولم تسفر عن نتائج، ومن فترة الدنيا كانت هتبقى أسهل مع ديانج، حاليًا الأمور بدأت تتصعب، ولكن الجلسة كانت مجرد جس نبض".



وأكمل: لا أستطيع القول، إن أليو ديانج أقرب للتجديد للأهلي، ولكنه أقرب للرحيل.

ويرتبط ديانج مع الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2026، أي أن اللاعب المالي بحلول يناير المقبل سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني.

