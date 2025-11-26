الأربعاء 26 نوفمبر 2025
تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة أميرة يوسف، عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب تونس في الجولة الأولى لبطولة شمال أفريقيا للشابات في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي حمام الأنف.
التشكيل جاء على النحو التالي:
حبيبة صبري – جنة أحمد – حبيبة أشرف – حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – رودينا عبد الرسول – جوانا جورج – منة عزت – فرح المهدي – حبيبة عصام – نغم النجار.

 


جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض ثاني مباراته في البطولة يوم الجمعة أمام المنتخب الليبي.

الجريدة الرسمية