الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التاريخ ينحاز للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق المغربية قبل لقاء الجيش الملكي

الاهلي
الاهلي
18 حجم الخط

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي 

وتقابل الفريقان من قبل في مباراة واحدة في مباراة السوبر الأفريقي عام 2006، حقق حينها الأهلي الفوز بركلات الترجيح.

تاريخ مواجهات الأهلي والفرق المغربية 

ويعتبر  الوداد الرياضي أكثر فريق واجه الأهلي حيث تقابلا في 13 مباراة  وتمكن الأهلي من تحقيق الانتصار عليه في 5 مباريات، وتعادل معه في 5 مباريات أيضا، في حين لم يتلق الهزيمة سوى في 3 مباريات.

الملاحظ أن منها 5 مباريات كانت في النهائي، والتي شهدت تفوقا من الوداد على الأهلي إذ لم يفز الأهلي على الوداد سوى في مباراة وحيدة، وتعادل معه في مباراتين في حين تلقى الهزيمة على يديه في مباراتين، ومن ثم لم يستطع الأهلي أن يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد سوى مرة وحيدة في حين حدث العكس مرتين.

فيما التقى الأهلي والرجاء في 11 لقاء كلها كانت في دوري أبطال أفريقيا، ونجح الأهلي في الفوز في 4 لقاءات، وتعادل معه في 5 لقاءات بينما لم يتكبد الخسارة منه سوى في لقائين.

وكان هناك لقاء وحيد في كأس السوبر الأفريقي موسم 2021 – 2022، وأحرز الأهلي اللقب بعد تغلبه على الرجاء بضربات ترجيحية 7 – 6.

كما واجه الأهلي فريق الدفاع الحسني الجديدي في الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2014 تحديدا ضمن منافسات دور الـ16، وتمكن من تجاوزه إذ فاز بنتيجة هدف نظيف في مباراة الذهاب، وتلقى الهزيمة بنتيجة 1 – 2 بمباراة الإياب.

وتقابل الاهلي أمام نهضة بركان مرة واحدة في كأس السوبر الأفريقي موسم 2020 – 2022، وتغلب المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وواجه الأهلي فريق المغرب التطواني  في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2015 تحديدا ضمن منافسات الدور الثاني، واستطاع أن يطيح بالأهلي بضربات ترجيحية 3 – 4 بعد أن تعادلا في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة هدف لمثله.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي  قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي والجيش الأهلي والجيش الملكي الدنماركي ييس توروب الجيش الملكي المغربي دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فريق الجيش الملكي المغربي مباراة الأهلي والجيش الملكي محمود حسن تريزيجيه

مواد متعلقة

ماذا جرى في جلسة أليو ديانج مع وليد صلاح الدين لتجديد عقده؟

أزمة في الأهلي بسبب أشرف داري

غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

بعثة الأهلي تطير إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي (صور)

توافد لاعبو الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للسفر للمغرب (صور)

برشلونة يترقب، هاري كين يتحدث عن إمكانية مغادرة بايرن ميونخ

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية