التاريخ ينحاز للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق المغربية قبل لقاء الجيش الملكي

18 حجم الخط

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي

وتقابل الفريقان من قبل في مباراة واحدة في مباراة السوبر الأفريقي عام 2006، حقق حينها الأهلي الفوز بركلات الترجيح.

تاريخ مواجهات الأهلي والفرق المغربية

ويعتبر الوداد الرياضي أكثر فريق واجه الأهلي حيث تقابلا في 13 مباراة وتمكن الأهلي من تحقيق الانتصار عليه في 5 مباريات، وتعادل معه في 5 مباريات أيضا، في حين لم يتلق الهزيمة سوى في 3 مباريات.

الملاحظ أن منها 5 مباريات كانت في النهائي، والتي شهدت تفوقا من الوداد على الأهلي إذ لم يفز الأهلي على الوداد سوى في مباراة وحيدة، وتعادل معه في مباراتين في حين تلقى الهزيمة على يديه في مباراتين، ومن ثم لم يستطع الأهلي أن يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد سوى مرة وحيدة في حين حدث العكس مرتين.

فيما التقى الأهلي والرجاء في 11 لقاء كلها كانت في دوري أبطال أفريقيا، ونجح الأهلي في الفوز في 4 لقاءات، وتعادل معه في 5 لقاءات بينما لم يتكبد الخسارة منه سوى في لقائين.

وكان هناك لقاء وحيد في كأس السوبر الأفريقي موسم 2021 – 2022، وأحرز الأهلي اللقب بعد تغلبه على الرجاء بضربات ترجيحية 7 – 6.

كما واجه الأهلي فريق الدفاع الحسني الجديدي في الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2014 تحديدا ضمن منافسات دور الـ16، وتمكن من تجاوزه إذ فاز بنتيجة هدف نظيف في مباراة الذهاب، وتلقى الهزيمة بنتيجة 1 – 2 بمباراة الإياب.

وتقابل الاهلي أمام نهضة بركان مرة واحدة في كأس السوبر الأفريقي موسم 2020 – 2022، وتغلب المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وواجه الأهلي فريق المغرب التطواني في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2015 تحديدا ضمن منافسات الدور الثاني، واستطاع أن يطيح بالأهلي بضربات ترجيحية 3 – 4 بعد أن تعادلا في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة هدف لمثله.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.