رياضة

أول صدام بين الأهلي وييس توروب

ييس توروب،فيتو
ييس توروب،فيتو
شهدت الساعات القليلة الماضية، صدامًا في وجهات النظر بين مسؤولي النادي الأهلي وييس توروب المدير الفني للفريق.

وعقد ييس توروب جلسة مع مسئولي الأهلي أمس تناولوا الحديث عن صفقات الأهلي والانتقالات الشتوية، فضلا عن التجديد لعدد من نجوم الفريق.

ولعل الصدام الأول بين الأهلي وييس توروب جاء في اختلاف لوجهات النظر، حيث يرجح مسؤولو الأحمر رحيل أليو ديانج لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرا للعروض القوية من أحد دوريات الخليج لشراء اللاعب.

كما اشترط أليو ديانج الحصول على مبلغ مالي كبير من أجل تجديد عقده وهو ما أرجح كفة رحيله وموافقة مسؤولي الأحمر في محاولة للاستفادة المادية منه.

الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبل المدرب الدنماركي للأهلي وتمسك بشدة بتواجد ديانج وأنه أصبح ضمن خطتها الفنية الأساسية للفريق.

وهو ما جعل إدارة الأهلي تفكر في عقد جلسة أخرى عقب انتهاء مباراة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، من أجل حسم أمر الدبابة المالية وعرض اقصى عرض مالي مقابل تجديد اللاعب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي  قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي  وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

الجريدة الرسمية