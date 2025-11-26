غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام الجيش الملكي

وتشمل قائمة غيابات الأهلي عن المباراة كلا من:

محمد الشناوي لإصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

جراديشار للإيقاف

أحمد عبد القادر لإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية.

محمد شكري حيث يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

مصطفى العش لإصابته بارتجاج بسيط في المخ.

حسين الشحات لاستمرار تأهيله بعد تعافيه من إصابة وتر العضلة الخلفية.

محمد عبد الله لإصابته بجذع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد شكري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم وأحمد رضا وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

