الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

تلقي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما ضربت الإصابات صفوف الفريق. 

وتشمل قائمة المصابين في الأهلي كل من: محمد الشناوي وحسين الشحات ومحمد شكري وأحمد عبد القادر ومحمد عبدالله ومصطفي العش.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي والجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على إستاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

