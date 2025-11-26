إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة أبو كبير وههيا بالشرقية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة ههيا وأبوكبير.

وجاء الحصر العددي لاصوات المرشحين كالتالي:

حاتم عبد العزيز 38125 صوتًا

عبد الله لاشين 23219 صوتًا

حسام مرسي 21189 صوتًا،

علي الصناديلي 19081 صوتًا.

محمود عبد اللطيف 16443 صوتًا

أحمد المرصفي 13690 صوتًا

محمد حبيب 13298 صوتًا

نبيل عسكر 12595 صوتًا

عبد الرحمن أبو فول 11856 صوتًا.

وجاءت باقي النتائج على النحو التالي:

فتحي عزت: 11362 صوتًا

صبري عبادة: 11343 صوتًا

أحمد قرطام: 8092 صوتًا

صفى الدين متولي: 4127 صوتًا

صقر محمد صقر: 4049 صوتًا

أحمد منصور (أبو شنب): 3918 صوتًا

منصور عثمان: 3499 صوتًا

السيد أبو عبيدة: 3243 صوتًا

مصطفى الهريبيطي: 2597 صوتًا

صلاح النجار: 1997 صوتًا

ومن المنتظر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، وتحدد المرشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة، وفق الضوابط القانونية والأغلبية المطلوبة للفوز.

