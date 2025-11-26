نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة في الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد سلامة رئيس هيئة قناة السويس بالمحافظة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظامي القوائم والفردي، وجاءت الأرقام والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا: نتائج الحصر العددي لمرشحي نظام القائمة

إجمالي الناخبين المقيدين: 461,266 ناخبًا

إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 41,836 ناخبًا

عدد الأصوات الباطلة: 8,777 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة: 33,059 صوتًا.

والأصوات التي انتخبت القائمة: 26,288 صوت، والأصوات التي لم تنتخب القائمة: 6,771 صوتًا.



ثانيًا: نتائج النظام الفردي

• إجمالي الناخبين المقيدين: 461,266 ناخبًا

• إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 41,836 ناخبًا

• الأصوات الباطلة: 6,488 صوتًا

• الأصوات الصحيحة: 35,348 صوتًا.



وجاء الحصر العددي لأصوات كل مرشح في الدائرة الأولى كالتالي:



• موسى خالد: 18,582 صوتًا

• محمد شيحة: 5,075 صوتًا

• الحاج حسين عبد ربه: 8,379 صوتًا

• نظير لطفي: 3,278 صوتًا

• محمد خلف: 1,860 صوتًا

• سيد أنس: 746 صوتًا

• سليمان القرماني: 4,443 صوتًا

• محمد يوسف: 4,877 صوتًا

• منار الجندي: 1,236 صوتًا

• محمد حفني الصافي: 13,974 صوتًا

• فؤاد عبد العزيز الشناوي: 880 صوتًا

• مها عجلان: 1,489 صوتًا

• صلاح الصايغ: 2,301 صوت

• كرم عبد الحليم: 1,026 صوتًا

• المهندس محمد هاشم: 790 صوتًا

• أحمد عمران: 393 صوتًا

• عبد الجواد حجاج: 564 صوتًا

• إسلام يحيى الحسن: 803 أصوات



الحصر العددي للدائرة الثالثة بالإسماعيلية

كما أعلنت اللجنة العامة بدائرة الثالثة في محافظة الإسماعيلية والتي تضم كلًّا من (القصاصين – التل الكبير – فايد – أبو صوير) الحصر العددي لها والذى جاء على النحو التالى:

نظام القائمة

• إجمالي عدد الناخبين: 375,065

• عدد من أدلوا بأصواتهم: 56,937

• الأصوات الباطلة: 12,307

• الأصوات في القائمة: 44,630

• الأصوات الصحيحة للقائمة: 37,630

• الأصوات الصحيحة التي لم تنتخب القائمة: 7,000.

نظام الفردي

• إجمالي عدد الناخبين: 375,065

• عدد من أدلوا بأصواتهم: 56,937

• الأصوات الباطلة: 5,655

• الأصوات الصحيحة: 51,282

نتيجة الحصر العددي للمرشحين:

• سامي سليم: 24,168 صوتًا

• سيد عبد الجليل: 26,898 صوتًا

• محمد الجعيدي: 9,585 صوتًا

• محمد الديداموني: 2,320 صوتًا

• أحمد رشدي: 18,538 صوتًا

• حسام عبد العظيم: 6,209 أصوات

• محمد صالح: 8,372 صوتًا

• أحمد عبد السلام: 3,415 صوتًا

• محمد غريب: 2,958 صوتًا

