"أضرار الزواج المبكر والوقاية من الأمراض الوراثية" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

قالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن الزواج المبكر له انعكاسات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية علي المجتمع، فزواج البنات القاصرات جريمة في حقهن، بسبب انتشار حالات الطلاق لعدم قدرة القاصرات علي تحمل المسؤولية.

جاء ذلك أثناء الندوة التي عقدها مجمع إعلام الفيوم عن أضرار الزواج المبكر والوقاية من الأمراض الوراثية.

أضرار الزواج المبكر 

وأشارت إلى أن الزواج المبكر عادة ما  يكون غير موثق، وحال عدم استمرار الحياة لن يكون للفتاة الحق في المطالبة بحقوقها وفي حال وفاة الزوج لن يكون لها ميراث، ولن يتم تسجيل أبنائها.

 

مشكلات صحية تصيب الفتيات

كما أضاف الدكتور محمد مصطفى استشاري الأمراض الوراثية، أن زواج الفتيات الفتيات قبل سن 18 يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، خاصة أن الظاهرة تتفشى في بيئات غير القادرين والبنات تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم "المتعارف عليها بمسمى الأنيميا"، فضلًا عن المشكلات النفسية، ويجب تجنُّب الزواج المبكر وزواج الاقارب واجراء فحوصات ما قبل الزواج بوجه عام، وضرورة التوجه الى مركز البحوث بالدقي لاجراء التحاليل اللازمة، ومصر من الدول  الرائد فى الكشف المبكر عن هذه الأمراض وتوفير التحاليل الطبية اللازمة.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بكلية الطفولة

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان المرأة وريادة الأعمال

ومن جانبها لفتت مروة إيهاب أبو صميدة أخصائي الإعلام بمجمع إعلام الفيوم، إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي للتنمية والأمن القومي ومصدر الأمان للأسرة وعمودها الفقري.

وقال مدير مجمع إعلام الفيوم محمد هاشم أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات يلعب دورًا توعوية هامًّا من خلال ما يقدمه من محتوى إعلامي يخدم قضايا المجتمع.

