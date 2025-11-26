ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية المرحلة الثانية، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح، عقب الانتهاء من أعمال الفرز وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق داخل اللجان.

انتخابات مجلس النواب،وبحسب بيانات الحصر العددي، جاء إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 504 ألفًا و928 ناخبًا، فيما بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 138 ألفًا و412 صوتًا، بينها 10 آلاف و496 صوتًا باطلًا، و127 ألفًا و916 صوتًا صحيحًا.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين وفق عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم كالتالي:

خالد مشهور: 65,502 صوت

محمد شهده: 65,245 صوتًا

ماجد الأشقر: 63,107 أصوات

عبير تقبيه: 22,702 صوتًا

وشهدت الدائرة منافسة انتخابية قوية اتسمت بالتقارب الكبير في الأصوات بين المرشحين، خاصة بين خالد مشهور ومحمد شهده وماجد الأشقر، وسط متابعة لحظية من وسائل الإعلام واهتمام شعبي واسع بمسار العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب،وأكدت اللجنة أن عملية التصويت والفرز جرت في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة النتائج، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن رسميًّا أسماء المتأهلين لجولة الإعادة خلال الساعات المقبلة.

