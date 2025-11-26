المستندات المطلوبة لسكن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة الأهلية

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية المستندات المطلوبة من الطلاب المتقدمين للسكن بمدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدينة الطالبات بشارع نوال بالدقي.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى التوجه لإدارة المدن الخارجية أو مركز الكمبيوتر وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السكن بالمدينة الجامعية.

المستندات المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة الأهلية

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة وجاءت كالتالي:

فيش وتشبيه. صورة بطاقة ولي الأمر. صورة بطاقة الطالب. نموذج ضامن - موظف ان يكون الضامن غير الأب والأم. كشف طبي بمستشفى الطلبة بالجيزة (باطنه) - نظر ) (تحليل سموم ) إخطار التسكين من مبنى (۱) بمدينة الطلاب بالجيزة. نموذج دفع في البنك من مبنى (۱) بمدينة الطلاب بالجيزة. شؤون الطلاب بـمدينة الطلاب بالجيزة. إيصال الدفع وبعدها السكن.

ملحوظات هامة للطلاب قبل التسكين

وشددت الجامعة على الطالبات ان يتوجهن إلى مدينة الطالبات بالجيزة لتسليم الاوراق إلى إدارة شئون الطالبات.

كما شددت على الطلاب ان يتوجهوا لشئون الطلبة بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات لتسليم الأوراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.