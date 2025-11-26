الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المستندات المطلوبة لسكن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة الأهلية،
جامعة القاهرة الأهلية، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية المستندات المطلوبة من الطلاب المتقدمين للسكن بمدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدينة الطالبات بشارع نوال بالدقي.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى التوجه لإدارة المدن الخارجية أو مركز الكمبيوتر  وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السكن بالمدينة الجامعية.

 

المستندات المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة الأهلية

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة وجاءت كالتالي:

  1. فيش وتشبيه.
  2. صورة بطاقة ولي الأمر.
  3. صورة بطاقة الطالب.
  4. نموذج ضامن - موظف ان يكون الضامن غير الأب والأم.
  5. كشف طبي بمستشفى الطلبة بالجيزة (باطنه) - نظر ) (تحليل سموم )
  6. إخطار التسكين من مبنى (۱) بمدينة الطلاب بالجيزة.
  7. نموذج دفع في البنك من مبنى (۱) بمدينة الطلاب بالجيزة.
  8. شؤون الطلاب بـمدينة الطلاب بالجيزة.
  9. إيصال الدفع وبعدها السكن.

ملحوظات هامة للطلاب قبل التسكين

وشددت الجامعة على الطالبات ان يتوجهن إلى مدينة الطالبات بالجيزة لتسليم الاوراق إلى إدارة شئون الطالبات.

كما شددت على الطلاب ان يتوجهوا لشئون الطلبة بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات لتسليم الأوراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الأهلية الشيخ زايد شارع نوال بالدقي مستشفى الطلبة بالجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يكرم قيادات المحافظة لجهودهم في تطوير محيط المتحف الكبير (صور)

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية

الأكثر قراءة

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في اليوسفي والرمان وانخفاض الجوافة والفراولة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة في المنزلة والمطرية بالدقهلية

سعر السمك اليوم، البلطي (رايح جاي) وارتفاع البوري والمكرونة وقفزة في الجمبري

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في بورسعيد

بعد انخفاض لم يدم 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية