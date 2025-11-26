الأربعاء 26 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية (فيديو)

قوات إسرائيلية في الضفة الغربية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، بعد تصعيد شهدته عدد من مناطق الضفة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “بدأت قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية عملية واسعة لإحباط الأنشطة المسلحة في منطقة شمال الضفة الغربية”.

وزعم أن “الجيش والشاباك لن يسمحا بتموضع الإرهاب في المنطقة ويعملان بشكل استباقي لإحباطه”، وفق البيان.

واقتحمت عشرات الآليات الإسرائيلية مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا، وفرضت حظر التجوال في تلك المناطق حتى إشعار آخر.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية، التي أطلقت نيرانها باتجاه عدد من المناطق.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدة طرق مؤدية لطوباس بالسواتر الترابية، وطرد عددا من العائلات هناك من منازلها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” نقلًا عن مسؤولين عسكريين، إن العملية “ممتدة” وتستمر لعدة أيام، على غرار العمليات التي نفذها الجيش في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن العملية جاءت بعد محاولة عدد من المجموعات المسلحة التمركز في المناطق الريفية من طوباس وطمون، والتي بدأت بالفعل في شهر أغسطس، محاولات إلحاق الضرر بقوات الجيش.

وخلال اليومين الماضيين نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات مطاردة لمسلحين فلسطينيين في نابلس وجنين، قتل خلالها ثلاثة فلسطينيين، بدعوى ارتباطهم بعمليات سابقة أدت لمقتل جنود ومستوطنين إسرائيليين.

