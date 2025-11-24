انتخابات النواب، مصدر أمني يكشف حقيقة الاعتداء على مرشح داخل لجنة بالمنوفية

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الشنواني الإعدادية بمركز شبين الكوم حالة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن الدائرة والمرشح في الانتخابات البرلمانية الجارية، وهو يتهم أحد ضباط التأمين بالاعتداء عليه واحتجازه داخل المدرسة أثناء محاولته دخول مقر التصويت.

تحرير مذكرة ضد النائب

وفي المقابل، نفى مصدر أمني مسؤول صحة رواية النائب بشكل كامل، مؤكدًا أن ما جرى داخل اللجنة يختلف تمامًا عن التصوير المتداول.

وأوضح المصدر أن رئيسة اللجنة هي من استدعت قوات التأمين بعدما حاول النائب دخول مقر التصويت بالمخالفة للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، إضافة إلى تعديه اللفظي عليها، والتسبب في تعطيل سير العملية وتم بالفعل تحرير مذكرة رسمية ضد النائب بما حدث.

وأضاف المصدر أن تدخل قوات التأمين اقتصر على إخراج النائب من داخل اللجنة دون أي احتكاك أو اعتداء جسدي، مؤكدًا أن رئيسة اللجنة قامت بتحرير مذكرة رسمية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، أفادت غرفة عمليات المحافظة بأن التصويت داخل اللجنة استؤنف بشكل طبيعي عقب الواقعة، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام في جميع لجان المركز دون تعطيل.

جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا عبر 500 مقر انتخابي، ولجنة عامة واحدة، و541 لجنة فرعية، بما يضمن تسيير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

