نائب محافظ المنوفية يدلي بصوته بلجنة منوف التجارية بنات (صور)

نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية يُدلي بصوته بمدرسة منوف التجارية بنات
قام محمد موسي نائب محافظ المنوفية بتفقد عدد من اللجان والمقرات الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد السرسي (الثانوية القديمة بنات) والمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات بنطاق حي غرب شبين الكوم، للاطمئنان علي الحالة العامة وتذليل أية معوقات، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للناخبين، رافقه سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.


وأدلي نائب المحافظ بصوته بمدرسة منوف التجارية بنات، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

محافظ المنوفية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح، مشيرًا الى استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والوقوف على الحالة العامة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وشكاوي المواطنين.


جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخبًا على مستوى المحافظة، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي ولجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لضمان تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة. 

الجريدة الرسمية