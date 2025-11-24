استبدال رئيسة لجنة انتخابية بالباجور بسبب وفاة حماها

18 حجم الخط

أكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيسة إحدى اللجان الفرعية بمركز الباجور بعد تلقيها نبأ وفاة حماها أثناء وجودها داخل اللجنة، ما دفعها إلى الاعتذار عن استكمال مهام عملها.

وتم على الفور تعيين بديل لها لاستمرار سير العملية الانتخابية دون أي تعطيل أو تأثير في انتظام التصويت داخل اللجنة.

إقبال كثيف على اللجان بالمنوفية

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 توافدًا كثيفًا من الناخبين، وسط أجواء تنظيمية هادئة، وإجراءات مُيسّرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة وسرعة عملية التصويت.

وحرص المواطنون على الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم عن الدوائر الانتخابية الست بالمحافظة، والتي تشمل، دائرة الباجور، ودائرة شبين الكوم، ودائرة منوف والسادات وسرس الليان، ودائرة تلا والشهداء، ودائرة قويسنا، ودائرة بركة السبع.

وأكد مسؤولو اللجان أن الإقبال الملحوظ يعكس وعيًا شعبيًا بأهمية المشاركة السياسية ودورها في تشكيل المشهد البرلماني القادم، فيما تستمر عملية التصويت حتى المساء وسط متابعة مستمرة وإجراءات تنظيمية دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة واستقرار.

