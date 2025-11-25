الأهلي يفاوض هداف بطولة "المؤتمر الأوروبي" لتدعيم خط الهجوم في الشتاء

18 حجم الخط

يواصل النادي الأهلي تحركاته لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث دخل المهاجم أفيميكو بولولو، لاعب ياجيلونيا بياليستوك البولندي، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء وفقا لتقارير بولندية.

الأهلي يراقب مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي

وكشف موقع “جول 24” البولندي، أن الأهلي بدأ متابعة بولولو عن قرب، تمهيدا لبحث إمكانية ضمه، خاصة بعد المستويات اللافتة التي يقدمها مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويبلغ بولولو، البالغ من العمر 26 عاما، من أصول أنجولية ويحمل الجنسية الكونغولية الديمقراطية. ونجح المهاجم في خطف الأنظار الموسم الماضي بعدما توج بلقب هداف بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 8 أهداف.

وينتهي عقد اللاعب مع ياجيلونيا في يونيو 2026، إلا أنه اعتبارا من يناير المقبل سيكون من حقه التفاوض مع أي نادي جديد، في حال عدم الوصول لاتفاق حول التجديد، ما يضع مستقبله في مرحلة حاسمة.

كما كشف الصحفي البولندي بيوتر كوزمينسكي أن الأهلي ضمن قائمة الأندية التي تراقب اللاعب، في ظل اهتمام متزايد من أندية أخرى خارج بولندا، مشيرا أنه من المتوقع أن يتلقى بولولو استدعاء لمنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، الأمر الذي قد يرفع من قيمته السوقية المقدرة حاليا بنحو 4 ملايين يورو.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.