طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الفريق قبل مواجهة الجيش الملكي

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستجدات الحالة الطبية لعدد من لاعبي الفريق المصابين، مؤكدا أن البرنامج العلاجي يسير وفق الخطة الموضوعة استعدادا لعودة الجميع في أقرب وقت.

وأوضح جاب الله أن محمد الشناوي، قائد الفريق، بدأ بالفعل في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الموضوع له للتعافي من إصابة العضلة الضامة، وقد خضع اليوم لتدريبات علاجية وتأهيلية ضمن المرحلة الأولى من عودته.

وفيما يتعلق بحالة مصطفى العش، أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية، على أن يبدأ برنامج علاجي لمدة ستة أيام، وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاص بإصابات الارتجاج.

كما أكد جاب الله أن حسين الشحات يقترب من العودة الكاملة، بعدما واصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث أدى تدريبات بالكرة منفردا على هامش مران الفريق، ومن المقرر أن يشارك غدا الأربعاء في جزء من تدريبات الكرة مع اللاعبين المستبعدين من رحلة المغرب، تمهيدا لعودته التدريجية للتدريبات الجماعية.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.