كومو يقسو على تورينو بخماسية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق كومو فوزا كبيرا على نظيره فريق تورينو، بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد كومو إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ميلان يتخطى إنتر بهدف في مباراة ديربي الغضب

فاز فريق إيه سي ميلان على نظيره إنتر ميلان، بهدف نظيف في مباراة ديربي الغضب، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

كاد إنتر يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من الجهة اليسرى قابلها ماركوس تورام بتسديدة رأسية تصدى لها ببراعة حارس مرمى ميلان مايك مينيان.

وفي الدقيقة 27، أهدر إنتر ميلان فرصة هدف محقق، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها هاكان بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فرانشيسكو أتشيربي بتسديدة رأسية ولكن ارتدت من القائم الأيمن ومن ثم شتتها الدفاع إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة 37، واصل إنتر إهدار الفرص السهلة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق لاوتارو مارتينيز ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى ميلان مايك مينيان ثم ارتطمت بالقائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستيان بوليسيتش هدفا لفريق ميلان في الدقيقة 54، ليضغط بعدها إنتر بكل صفوفه إلا أن لاعبيه أهدروا كل الفرص وأبرزها ركلة جزاء ضائعة من هاكان تشالهان أوجلو، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.