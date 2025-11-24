الأهلي يترقب انتعاشة مالية حال انتقال وسام أبو علي إلى سلتيك الأسكتلندي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، والذي يقترب من تولي القيادة الفنية لنادي سلتيك الأسكتلندي، يضع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي على رأس أولوياته في سوق انتقالات يناير المقبل.

وسام أبو علي يقترب من سلتيك

ووفقا لصحيفة "The Scottish Sun"، فإن إدارة سلتيك باتت قريب من التوصل لاتفاق نهائي مع نانسي لتولي تدريب الفريق، فيما يسعى المدرب الفرنسي فور تعيينه إلى ضم مهاجم قادر على تعزيز القوة الهجومية للفريق، ويعتبر وسام أبو علي الخيار الأمثل بالنسبة له.

وأوضحت الصحيفة أن نانسي معجب بقدرات المهاجم الفلسطيني منذ أن ضمه من النادي الأهلي إلى كولومبوس كرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نانسي بدأ بالفعل دراسة قائمة سلتيك عقب نهاية موسمه في الولايات المتحدة، ووجد أن الفريق بحاجة ماسة لمهاجم جديد، خاصة بعد فترة انتقالات صيفية غير موفقة، ومع وجود ميزانية تتجاوز 70 مليون جنيه إسترليني لدعم الفريق في الشتاء، أصبح تمويل صفقة أبو علي أمر متاح.

ويرتبط وسام أبو علي بعقد مع كولومبوس كرو يمتد حتى عام 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ما يعني أن الصفقة ستكلف سلتيك مبلغا كبيرا نظرا لقيمة اللاعب وتألقه في الدوري الأمريكي.

وفي حال إتمام انتقاله، ينتظر النادي الأهلي انتعاشة مالية جديدة بفضل بند إعادة البيع في عقد اللاعب، حيث ينص الاتفاق على حصول النادي الأحمر على ما يقرب من 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي نادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.