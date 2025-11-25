الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 58 إلى 64 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 51 إلى 57 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 280 جنيها للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 150 إلى 250 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 400 جنيه، بارتفاع 50 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 160 إلى 240 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار الجمبري اليوم

  • تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 960 إلى 1160 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 850 إلى 930 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط  من 720 جنيها إلى 800 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 220 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

