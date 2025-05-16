طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل السمك السنجاري، السمك السنجاري من طرق تقديم السمك الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويمكن تحضيرها بأنواع السمك المختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل السمك السنجاري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل السمك السنجاري.

مكونات عمل السمك السنجاري:-

1 سمكة كبيرة (قاروص أو بوري) مفتوحة من الظهر ومنظفة

2 حبة بصل مفرومة

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

1 فلفل رومي مقطع شرائح

4 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

كزبرة جافة وبهارات سمك (حسب الرغبة)

ورق زبدة أو قصدير للخبز

طريقة عمل السمك السنجاري:-

لتحضير التتبيلة، في وعاء، نخلط البصل والطماطم والثوم والفلفل الرومي والليمون والبهارات وزيت الزيتون جيدا.

لتحضير السمك، نفتح السمكة من الظهر، ونتبلها من الداخل والخارج بالقليل من الملح والكمون.

نضع التتبيلة داخل السمكة وعلى سطحها، مع التأكد من توزيعها جيدا.

نضع السمكة في صينية فرن، ونغطيها بورق الزبدة أو القصدير.

ندخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تنضج تماما.

يمكن إزالة ورق الزبدة في آخر 5 دقائق لتحمير الوجه قليلا.

يقدم السمك السنجاري ساخن مع أرز أبيض أو سلطة طحينة وخبز بلدي.

طريقة عمل السمك السنجاري

ولعمل السمك المشوي

مكونات عمل السمك المشوي:-

2 سمكة متوسطة الحجم (بلطي، بوري، أو حسب الرغبة)

ردة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

شرائح ليمون وطماطم وبصل

خل

ماء

طريقة عمل السمك المشوي فى البيت:-

ينظف السمك جيدا من الداخل والخارج، ويمكن عمل شقوق خفيفة في جانبي السمكة لتتغلغل التتبيلة.

في وعاء، يخلط الثوم مع عصير الليمون، وزيت الزيتون، والكمون، والكزبرة، والملح، والفلفل والخل والماء.

نعفر السمك من الخارج بالردة.

نعفر السمك من الخارج بالردة. ثم نفرد السمك على صاج أو شواية ونقلب حتى تمام النضج.

ثم نخرجه من الصاج أو الشواية ونضعه فى خليط الليمون والماء والطماطم.

ثم ننشله منها ونرصه فى طبق التقديم.

ويقدم السمك المشوي بجانب الأرز بالبصل أو الأرز الأبيض والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

ويمكن شوي السمك على شواية فحم، أو في الفرن.

حيث يوضع السمك على شبكة مدهونة بقليل من الزيت ويُشوى على نار متوسطة حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيا.

أو يوضع السمك في صينية مدهونة، ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30-40 دقيقة.

يمكن حشو السمك بشرائح ليمون وثوم وبقدونس لإضافة نكهة مميزة.

يفضل تقليب السمك بحذر أثناء الشوي حتى لا يتفتت.

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