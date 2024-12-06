طريقة عمل السمك البوري السنجاري، أكلة مميزة يوم الجمعة

طريقة عمل السمك البوري، السمك البوري من أشهر أنواع السمك التي لها شهرة واسعة واسعة على مستوى العالم، وهو يعتبر من أنواع السمك الفاخرة التى لها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل السمك البوري، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيره بطرق مختلفة حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل، وهو يعتبر أكلة مميزة وسهلة التحضير يوم الجمعة حيث تجمع أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السمك البوري السنجاري.

مكونات عمل السمك البوري السنجاري: -

2 سمكة بوري كبيرة الحجم (مفتوحة من الظهر ومغسولة جيدًا).

2 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة ناعمًا).

2 حبة طماطم كبيرة (مقطعة مكعبات صغيرة).

1 فلفل رومي أخضر (مفروم).

1 فلفل حار (اختياري ومفروم).

3 فصوص ثوم (مفرومة ناعمًا).

1/4 كوب زيت زيتون.

1/4 كوب عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

حفنة صغيرة من البقدونس المفروم.

طريقة عمل السمك البوري السنجاري: -

افتحي السمك من الظهر وأزيلي الأحشاء، ثم اغسليه جيدًا بالماء والملح.

ضعي السمك في صينية مناسبة، وادهني داخله وخارجه بقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

في وعاء، اخلطي البصل، الطماطم، الفلفل الرومي، الفلفل الحار، الثوم، البقدونس، الكمون، الكزبرة، الملح، والفلفل.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط وقلبي جيدًا.

قومي بحشو السمك من الداخل بخليط الخضروات.

إذا تبقى جزء من الخليط، يمكنك توزيعه على سطح السمك.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

غطي الصينية بورق قصدير وضعيها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

أزيلي ورق القصدير واشعلي الشواية لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الوجه.

قدمي السمك ساخنًا مع أرز أبيض وسلطة خضراء أو بطاطس مشوية.

طريقة عمل السمك البوري السنجاري

فوائد السمك البوري

والسمك البوري من أنواع السمك التى توجد فى البحار والمحيطات اى فى المياة المالحة، وله قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد السمك البوري:-

يعتبر السمك البوري مصدرًا غنيًا بالبروتينات عالية الجودة.

يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والمحافظة عليها، هذا يجعل السمك البوري خيارًا ممتازًا للرياضيين والأشخاص الذين يتطلعون لزيادة كتلتهم العضلية.

يحتوي السمك البوري على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، هذه الأحماض الدهنية مفيدة جدًا لصحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

تساهم أوميجا 3، في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُعد السمك البوري مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو يحتوي على فيتامين D الذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

كما يحتوي على فيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

يُعتبر السمك البوري مصدرًا جيدًا للمعادن، الذي يساهم في صحة العظام والأسنان، والسيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية الخلايا من التلف.

يمكن أن يساعد تناول السمك البوري بانتظام في تحسين وظائف الدماغ، الأحماض الدهنية اوميجا 3 الموجودة في السمك البوري تُعتبر مكونًا أساسيًا لأغشية الخلايا في الدماغ، وقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كافية من أوميجا 3 يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

يُعتبر السمك البوري خيارًا غذائيًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن.

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