طريقة عمل السمك المقلي المقرمش مثل الجاهز

طريقة عمل السمك المقلي، السمك المقلي من أشهر طرق تحضير السمك فى مصر، ويتمتع بمذاق مميز وقرمشة لا مثيل لها.

وطريقة عمل السمك المقلي، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل، وفى عيد الفطر المبارك يعتبر أكلة مميزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل السمك المقلي المقرمش.

مكونات عمل السمك المقلي المقرمش:-

2 سمكة متوسطة الحجم (مثل البلطي أو البوري أو أي نوع تفضله)

كوب دقيق أبيض

نصف كوب نشا الذرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمونة واحدة

زيت غزير للقلي

طريقة عمل السمك المقلي

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش:

اغسلى السمك جيدًا بالماء والملح والليمون، ثم اشطفيه واتركيه ليجف.

اصنعى شقوقًا سطحية في جانبي السمكة حتى تتشرب التتبيلة.

في وعاء، اخلطى الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة والبابريكا والثوم البودرة.

افركى التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل ليتشرب النكهات.

في وعاء آخر، اخلطى الدقيق مع نشا الذرة جيدًا، فهذا المزيج يمنح السمك قرمشة مثالية.

سخنى كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

غلفى السمك بخليط الدقيق والنشا جيدًا، ثم انفضى الفائض.

ضعى السمك بحذر في الزيت الساخن واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا (حوالي 5-7 دقائق لكل جانب).

أخرجى السمك من الزيت وضعيه على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.

قدّميه ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الطحينية أو سلطة خضراء، مع شرائح الليمون.

نصائح لضمان قرمشة مثالية، استخدمى زيت ساخن ولكن ليس شديد السخونة حتى لا يحترق السمك قبل أن ينضج.

إضافة النشا إلى الدقيق يساعد في الحصول على قوام مقرمش.

لا تزدحم المقلاة بالسمك حتى لا ينخفض حرارة الزيت ويصبح السمك دهنيًا بدلًا من أن يكون مقرمشًا.

والسمك المقلي وجبة لذيذة وبديل صحي للأسماك المملحة فى عيد الفطر المبارك، ويعشقه الكبار والصغار لذا يفضل تناوله خلال العيد حفاظا على الصحة.

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