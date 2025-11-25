الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

851 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 48 مركبة متروكة في حملات المرور خلال 24 ساعة

تحرير 851 مخالفة
تحرير 851 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 48 سيارة
18 حجم الخط

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 851 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 48 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1222 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى الدراجات النارية الخوذة الواقية المنتهية تراخيصها المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني مخالفة الملصق الإلكترونى مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

حالة المرور بالقاهرة والجيزة والقليوبية، زحام في عدة مناطق

إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق السويس

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة والتعدي على أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بالدقهلية

القبض على شخصين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية بدمياط

انتخابات النواب 2025، الداخلية تكشف حقيقة شراء أحد المرشحين لأصوات الناخبين بالقاهرة

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لصالح أحد مرشحي مجلس النواب بالغربية

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية في تبادل الاتهامات بين مرشحين لمجلس النواب بشأن توجيه الناخبين

الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجة حارقة داخل مقر لجنة انتخابية بالدقهلية

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية