إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق السويس

18 حجم الخط

أصيب 11 عاملًا صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم على طريق السويس، بالقرب من مدخل العاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بانقلاب السيارة، ما أدى إلى إصابة العمال بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

الإجراءات المتخذة

تعمل الأجهزة الأمنية على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث وظروفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.