الأمن يكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجة حارقة داخل مقر لجنة انتخابية بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.
 
حيث رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) وتبين أنه مهتز نفسيًا ومعروف باهتزازه النفسى بأوساط الأهالى بمنطقة سكنه.

وبسؤال أهليته أفادوا بأنه يعانى من أمراض نفسية، وسبق حجزه بإحدي المستشفيات النفسية، وقدموا ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية