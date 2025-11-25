حالة المرور بالقاهرة والجيزة والقليوبية، زحام في عدة مناطق

18 حجم الخط

تشهد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم الثلاثاء، ازدحامات مرورية في عدة مناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير الحركة المرورية.

كثافات مرورية بالقاهرة

ورصدت الأجهزة الأمنية، كثافة مرورية على محور 26 يوليو باتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي وازدحام على شارع صلاح سالم باتجاه ميدان روكسي، كثافة مرورية على شارع الأزهر باتجاه ميدان الأوبرا.

زحام في الجيزة

كما رصدت المتابعة الأمنية، ازدحام على شارع الهرم باتجاه ميدان الجيزة، وكثافة مرورية على شارع جامعة الدول العربية باتجاه ميدان لبنان وازدحام على شارع مراد باتجاه ميدان الجيزة.

متابعة مرورية في القليوبية

كما رصدت المتابعة الميدانية، كثافة مرورية على شارع كورنيش النيل باتجاه ميدان المنيب، ازدحام على شارع الجيش باتجاه ميدان العبور، كثافة مرورية على شارع العروبة باتجاه ميدان العبور.

تجنب المناطق المزدحمة

ونصحت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات تجنب المناطق المزدحمة إذا أمكن، اتبع تعليمات المرور، حافظ على هدوئك أثناء القيادة،استخدم تطبيقات المرور لمتابعة حالة الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.