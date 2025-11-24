الأمن يكشف ملابسات مشاجرة والتعدي على أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بالتربص لأحد أقاربه والتعدى عليه بسلاح أبيض لحصوله على حكم قضائى ضدهم بالدقهلية، وضبط مرتكبى الواقعة.



رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بالتربص لأحد أقاربه والتعدى عليه بسلاح أبيض لحصوله على حكم قضائى ضدهم بالدقهلية.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بسلاح أبيض تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات سابقة فى غضون شهر فبراير 2025 حول الجيرة بين كل من (خال الشاكى ووالده)، طرف ثان (6 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإحداث إصابه خال الشاكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وصدر حكم قضائى بتاريخ 20/9/2025 بحبس إثنين من الطرف الثانى لمدة أسبوع وقيام أحدهما بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده وعارض لجلسة 20/12/2025.



وبتاريخ 16 الجارى تلقي مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين (خال الشاكى "مصاب بجروح متفرقة"، نجلى شقيقه)، والمشكو فى حقهم لتجدد ذات الخلافات قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها لرفضه التنازل عن القضية.. وأمكن ضبط المشكو فى حقهم.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

