الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية في تبادل الاتهامات بين مرشحين لمجلس النواب بشأن توجيه الناخبين

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله أحد مرشحي مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين، في إطار توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب) بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم.

وفي وقت لاحق حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المُبلغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، وإتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.