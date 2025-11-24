الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية في تبادل الاتهامات بين مرشحين لمجلس النواب بشأن توجيه الناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله أحد مرشحي مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين، في إطار توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب) بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم.

وفي وقت لاحق حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المُبلغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، وإتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة وزارة الداخلية

