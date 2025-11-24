الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
القبض على شخصين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية بدمياط

ضبط شخصين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية بدمياط
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط من ضبط شخصين بمحيط الدائرة.

 

تفاصيل الواقعة

وكشف الفحص المبدئي أن المتهمين قاما  بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

الجريدة الرسمية