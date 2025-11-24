القبض على شخصين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية بدمياط
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط من ضبط شخصين بمحيط الدائرة.
تفاصيل الواقعة
وكشف الفحص المبدئي أن المتهمين قاما بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا