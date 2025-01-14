قدميه لأبنائك بشكل جديد، طريقة عمل القرنبيط بالتوابل الهندية الحارة

القرنبيط هو طريقة لذيذة لإضافة المزيد من الخضروات لنظام الأطفال الغذائي، وبإضافة التوابل الهندية المختلفة وصلصة الطماطم تجعل الصغار يحبونه أكثر.

وطريقة عمل القرنبيط بالتوابل الهندية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا قد تفضل ربات البيوت تحضيرها لأطفالهم قطريقة جديدة ومبتكرة لمد الجسم بالطاقة والحصول على الفوائد العديدة للقرنبيط.

ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل القرنبيط بالتوابل الهندية الحارة:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

رأس قرنبيط مقطّع إلى زهيرات صغيرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة كبيرة من خليط من التوابل الهندية الحارة

رشة من الفلفل الحار

1 1/2 كوب من مرق الخضار السائل

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

1/2 كوب من الجوز المطحون الخشن والمحمص (اختياري)

طريقة التحضير

في وعاء صغير، امزج 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار و1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون و1/2 ملعقة صغيرة من الكركم و1 ملعقة كبيرة من خليط التوابل الحارة وقليل من الفلفل الحار؛ وضعها جانبًا. في مقلاة كبيرة، أضف الزيت وحركه لتغطية القاع، ثم أضف القرنبيط وقلّب. رش الملح وقلّب واخلط جيدًا. استمري في التقليب بشكل متكرر حتى يتحول لون القرنبيط إلى البني الذهبي (يستغرق الأمر حوالي 15 إلى 18 دقيقة) ثم أخرجيه. بعد إخراج القرنبيط، أضيفي التوابل المختلطة إلى المقلاة الساخنة وحمصيها قليلًا (حوالي 10 ثوانٍ). أضيفي مرق الخضار لمنع التوابل من التحميص الزائد، وأضيفي معجون الطماطم واخلطي جيدًا. أضيفي القرنبيط وقلبيه واتركيه لمدة دقيقتين. أضيفي الجوز المطحون واخلطي جيدًا، ثم أخرجيه وافرديه في مقلاة مسطحة. (اختياري) اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق، ثم ضعيه في وعاء وقدميه.

ويمكن تحضير هذه الوصفة بدون زيت عن طريق تحميص زهيرات القرنبيط في الفرن حتى تنضج، وتأكدي من تقطيع القرنبيط إلى قطع متشابهة الحجم حتى تنضج بالتساوي، حيث تؤدي القطع ذات الأحجام المختلفة إلى وجود قطع مطهية أكثر من اللازم وبعضها الآخر غير مطهو جيدًا.

الفوائد الصحية لمكونات القرنبيط بالتوابل الهندية

المكونات الموجودة في هذا الطبق اللذيذ مفيدة للعقل والقلب والصحة العامة:

زيت الزيتون، يعد زيت الزيتون غني بالدهون غير المشبعة التي تساعد في تقليل الكوليسترول "الضار" (LDL) وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL)، ويحتوي زيت الزيتون أيضًا على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين د لعيون حادة وعظام قوية، وقد تساعد البوليفينولات الطبيعية القلب عن طريق منع الأمراض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

القرنبيط، القرنبيط هو قريب من البروكلي ذو اللون الفاتح، ويشترك في فوائد مماثلة مع الخضروات الصليبية الأخرى، حيث يوفر الخصائص الطبيعية الحماية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

ويحتوي القرنبيط أيضًا على ألياف مفيدة للأمعاء للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، وهو غني بفيتامين سي (كوب واحد من القرنبيط يوفر 50 مجم، ويجب أن تتناول 75 إلى 90 مجم يوميًا). تظهر فيتامينات ك وب9 (حمض الفوليك) أيضًا، وتلعب هذه العناصر الغذائية الأساسية دورًا في الحفاظ على العظام وخلايا الدم والتمثيل الغذائي.

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