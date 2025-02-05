الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل القرنبيط المقلي، لغداء سريع وموفر

القرنبيط المقلي
القرنبيط المقلي

 

 

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش، من طرق الأكلات المصرية الشهيرة، والتي تصلح كوجبة للغداء، كما أن طريقة عمل القرنبيط المقلي من الطرق الاقتصادية، وغير المكلفة، كما أنه سريع التحضير.

ولذلك يعد القرنبيط المقلي من الأكلات التي تتوافر فيها كل المواصفات التي تبحث عنها كل ست بيت شاطرة وموفرة، فهي مغذية ومفيدة، وغير مكلفة، وسريعة التحضير.
 

وكذلك القرنبيط المقلي من الأكلات سريعة التحضير ولا يستغرق وقتا طويلا في تحضيره، فيعد القرنبيط المقلي هو أفضل اختيار، فهو تتوافر فيه كل هذه الشروط.

لأن طريقة عمل القرنبيط المقلي سهلة التحضير ولا تتطلب أي مجهود أو وقت، كما أن طريقة عمل القرنبيط المقرمش غير مكلفة على الإطلاق.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل القرنبيط المقرمش المقلي، بخطوات بسيطة، وطريقة مضمونة، يمكنك عملها بسهولة، لأفراد أسرتك.


مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش

ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم وطازجة 
4 بيضات
كوب دقيق
كوب لبن
ملح
فلفل 
كمون
ثوم مفروم
كزبرة مفرومة
شبت مفروم
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
زيت للقلي

 

خطوات عمل القرنبيط المقلي المقرمش
 

في إناء عميق ضعي ماء يغلي على النار، وأضيفي له القليل من الملح والكمون.
عندما يصل الماء لدرجة الغليان؛ ضعي فيه ثمرة القرنبيط المغسولة جيدا.
اتركي القرنبيط في الماء لمدة 5 دقائق فقط.
قومي بانتشال زهور القرنبيط من الماء، وضعيها في مصفاة، حتى تبرد.

القرنبيط المقلي المقرمش
القرنبيط المقلي المقرمش

خطوات تحضير خلطة قلي القرنبيط:
في إناء عميق؛ امزجي كلا من الدقيق وملعقة البيكنج بودر والملح والفلفل والكمون.
أضيفي لهم الشبت والكسبرة، واللبن والبيض.
يمكن إضافة ملعقة من النشا أو البقسماط المطحون للمزيد من القرمشة.
قلبي الخليط جيدا، حتى يتجانس تماما، وتصبح لديكِ عجينة طرية متجانسة، خالية من أي تكتلات.
في مقلاية عميقة ضعي كمية من زيت القلي الغزير
وضعيها العلى النار لتسخن.
في نفس الوقت ابدأي في تحضير القرنبيط للقلي.
قسمي القرنبيط لوحدات صغيرة حسب الرغبة، وحسب الحجم الذي تفضلين تناوله.
قومي بوضع ثمرات القرنبيط في الخليط، بحيث تغطيه الخلطة تماما.
ابدأي في وضع ثمرات القرنبيط المغطاة بالخلطة في الزيت الساخن.
لا تحركي ثمرات القرنبيط في المقلاية، حتى تكتسب اللون الذهبي اولا.
انتشلي ثمرات القرنبيط من الزيت، وضعيها على مناديل المطبخ، أو في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيت زائد به.
في طبق التقديم يمكنك تقديم القرنبيط المقلي المقرمش الهش اللذيذ.
يمكنك تقديمه مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة، ومخلل وعيش.

 

طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مبتكرة ولذيذة لعمل القرنبيط بالبشاميل والطحينة، والتي سيفضل طعمها كل أفراد الأسرة. 

مكونات عمل القرنبيط بالبشاميل

راس قرنبيط كبيرة
حزمة بقدونس مفرومة 
٨ فصوص ثوم مدقوق 
نصف ملعقة صغسرة كزبرة ناشفة 
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة فلفل اسود

 

مكونات عمل صلصة البشاميل 
٣ أكواب حليب 
٣ ملاعق كبيرة دقيق 
٣ ملاعق كبيرة زيت نباتي 
نصف كوب طحينة 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود 
رشة جوزة الطيب
رمان للتزيين 
صنوبر محمص للتزيين

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طريقة تحضير القرنبيط بالبشاميل

يوضع القرنبيط بحلة بها ماء مغلي مملح على النار، مع شريحة ليمون مدة ٣ دقائق لا أكثر. 
يرفع من على النار، ثم يصفى ويترك جانبا. 
يشوح الدقيق مع زيت الزيتون في وعاء؛ لتحضير أساس صلصة البشاميل. 
يضاف الحليب تدريجيا، ويقلب الكل جيدا. 
يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب ثم الطحينة، ويرفع الكل من على النار. 
تقلب المكونات لتتجانس. 
تشوح الكزبرة مع زيت الزيتون والثوم والكزبرة الناشفة؛ لصنع تقلية شهية للقرنبيط. 
يرص القرنبيط بصينية الفرن، ثم تضاف التقلية ويقلب الكل جيدا. 
توزع بشاميل الطحينة بالصينية، ثم تخبز الصينية بفرن متوسط الحرارة مدة ساعة، إلى أن تأخذ اللون الذهبي. 
تقدم مزينة بحبات الرمان والصنوبر المحمص، وبالهنا والشفا.
 

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