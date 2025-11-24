الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

ضبط طرفى مشاجرة
ضبط طرفى مشاجرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أمام أحد المحال، وإحداث تلفيات به بمنطقة بولاق الدكرور.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببولاق الدكرور

رصدت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام أحد المحال وإحداث تلفيات به بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وبسؤال مالكه (مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) قرر بأنه بتاريخ 9 نوفمبر الجارى حدثت مشاجرة بين شخصين أمام المحل ملكه "بحوزة أحدهما سلاح أبيض" تعديا خلالها على بعضهما بالضرب، وقيامهما بالدلوف للمحل خاصته والتشاجر بداخله محدثين بعض التلفيات به.
 

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط طرفى المشاجرة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة والتشاجر لخلافات مالية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

