برشلوني حتى 2030، جارسيا يصدم باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان نادي برشلونة حسم مستقبل مدافعه إريك جارسيا بعدما فضَّل اللاعب الاستمرار في الفريق الكتالوني، رغم العرض المغري الذي تلقَّاه من باريس سان جيرمان.



اتفاق جارسيا وبرشلونة

وبات الطرفان على مقربة من إنهاء ملف التجديد بعد فترة طويلة من المفاوضات.



ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية دخلت مفاوضات برشلونة مع جارسيا بشأن التجديد مراحلها النهائية بعدما توصّل الطرفان إلى مبدأ اتفاق يلبّي رغبة اللاعب والنادي.

وكان اللاعب تلقى عرضًا رسميًّا من باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي الذي يعرف اللاعب جيدًا منذ إشرافه على المنتخب الإسباني.

عرض باريس سان جيرمان

واختار إريك جارسيا البقاء مع برشلونة، حيث يشعر بالسعادة داخل المجموعة التي ينتمي إليها، ويعتبره النادي قطعة أساسية في المستقبل وقائدًا محتملًا خلال السنوات المقبلة.

وتتجه الأمور حاليًا نحو صياغة البنود النهائية لعقد التجديد، الذي سيستمر حتى عام 2030.

وجاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المدافع أمام أتلتيك بيلباو قبل يومين، ليواصل ترسيخ مكانته كلاعب مؤثر عند المدرب هانز فليك.

جارسيا هو اللاعب الأكثر مشاركة هذا الموسم وتعدد مهامه داخل الملعب يجعله خيارًا دائمًا للجهاز الفني إذ لا يقل تقييمه عن "7 من 10" أينما لعب.

ويعيش إريك جارسيا أفضل فتراته منذ قدومه إلى برشلونة في موسم 2021-22.

