الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلوني حتى 2030، جارسيا يصدم باريس سان جيرمان

إريك جارسيا، فيتو
إريك جارسيا، فيتو
18 حجم الخط

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان نادي برشلونة حسم مستقبل مدافعه إريك جارسيا بعدما فضَّل اللاعب الاستمرار في الفريق الكتالوني، رغم العرض المغري الذي تلقَّاه من باريس سان جيرمان.
 

اتفاق جارسيا وبرشلونة

وبات الطرفان على مقربة من إنهاء ملف التجديد بعد فترة طويلة من المفاوضات.


ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية دخلت مفاوضات برشلونة مع جارسيا بشأن التجديد مراحلها النهائية بعدما توصّل الطرفان إلى مبدأ اتفاق يلبّي رغبة اللاعب والنادي.

وكان اللاعب تلقى عرضًا رسميًّا من باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي الذي يعرف اللاعب جيدًا منذ إشرافه على المنتخب الإسباني.

 

عرض باريس سان جيرمان

واختار إريك جارسيا البقاء مع برشلونة، حيث يشعر بالسعادة داخل المجموعة التي ينتمي إليها، ويعتبره النادي قطعة أساسية في المستقبل وقائدًا محتملًا خلال السنوات المقبلة.

وتتجه الأمور حاليًا نحو صياغة البنود النهائية لعقد التجديد، الذي سيستمر حتى عام 2030.

وجاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه المدافع أمام أتلتيك بيلباو قبل يومين، ليواصل ترسيخ مكانته كلاعب مؤثر عند المدرب هانز فليك.

جارسيا هو اللاعب الأكثر مشاركة هذا الموسم وتعدد مهامه داخل الملعب يجعله خيارًا دائمًا للجهاز الفني إذ لا يقل تقييمه عن "7 من 10" أينما لعب.

ويعيش إريك جارسيا أفضل فتراته منذ قدومه إلى برشلونة في موسم 2021-22.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اريك جارسيا برشلونة نادي برشلونة جارسيا باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

لامين يامال يواصل التألق مع برشلونة في الليجا

لابورتا: كامب نو سيظلّ معبدًا مقدسًا لجماهير برشلونة

جارسيا عن ميسي: "لم يتوقع أحد زيارته لـ الكامب نو"

جوان جارسيا يصدم برشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية