بدون راحة، مران استشفائي للمصري بعد الفوز على بطل جنوب إفريقيا بالكونفدرالية

يؤدي فريق المصري البورسعيدي تدريبات استشفائية اليوم الإثنين قبل السفر فجر غدًا الثلاثاء إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية.

ورفض نبيل الكوكي المدير الفني للمصري منح اللاعبين راحة اليوم بعد خوضهم مواجهة كايزر شيفز امس الاحد نظرا لضيق الوقت.

نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، امس الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدفي المصري، البوروندي بونور موجيشا من ضربة جزاء ومحمد هاشم، بينما سجل ديلان سولومون هدف كايزر تشيفز، وجميع الأهداف جاءت في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيًّا.

وتضم هذه المجموعة أيضا فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، اللذين سيلعبان بعد قليل على إستاد القاهرة الدولي ضمن نفس الجولة.



أندريه كوليسالا حكمًا لمباراة زيسكو يونايتد والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

ويقود الطاقم حكم الساحة أندريه كوليسالا من جمهورية وسط إفريقيا ومعه مواطنه بوزوي أوريا مساعد حكم أول، والجابوني أوربين ندونج كمساعد حكم ثاني، فيما يتولى الجابوني الآخر جريج موكاجني مهام الحكم الرابع.

وعلى صعيد آخر تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني أحمد ماجوي بينما يتولى الزيمبابوي شريف محمد مهام المنسق العام للمباراة، فيما يتولى مانونو نكامبولي مهام المنسق الأمني للمباراة.

موعد مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية

وتقام مباراة المصري وزيسكو في الثالثة عصر الجمعة المقبل، الموافق 28 من نوفمبر الجاري على إستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة مباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD الناقل الحصري للبطولة.

وتطير بعثة النادي المصري إلى مدينة ندولا الزامبية في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء استعدادًا لمباراة مضيفه فريق زيسكو يونايتد.

