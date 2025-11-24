أخبار الفن اليوم: أزمة تعصف بنقابة المهن الموسيقية، اتهامات متبادلة وتحقيقات مرتقبة.. ياسر جلال يعيد تجربة مسلسل حمادة عزو.. أول تعليق للسبكي على رفض دعوى منع عرض "الملحد"
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي.
أزمة تعصف بنقابة المهن الموسيقية، اتهامات متبادلة وتحقيقات مرتقبة
شهدت نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الماضية واحدة من أعنف أزماتها الداخلية، بعدما تفجرت خلافات حادة بين النقيب الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات وفتح ملفات مالية وإدارية واتهامات بالتقصير والتجاوزات، وسط حالة من الغضب والاحتقان داخل أروقة النقابة.
بعد 18 سنة، ياسر جلال يُعيد تجربة حمادة عزو بمسلسله "كلهم بيحبوا مودي"
بعد مرور ما يقرب من 18 عاما على مسلسل "يتربي في عزو" الذى قام ببطولته الفنان يحيى الفخراني خلال عام 2007.
وقدم الفخراني خلاله شخصية رجل متعدد الزيجات والعلاقات النسائية، وهو شخصية مستهترة بسبب الرفاهية التي نشأ فيها، وظهر الفنان ياسر جلال خلال أحداث "يتربى في عزو" في شخصية ابنه غير راضٍ عن أفعال والده، بسبب الأزمات التي يتعرض لها بسبب أفعاله.
محمد سامي يبدأ تصوير مسلسل "8 طلقات" في دبي خلال أيام
يستعد الفنان محمد سامي لتصوير المشاهد الأولى لمسلسل “8 طلقات” في إمارة دبي، حيث من المفترض أن ينطلق التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.
رجع بقوة كأنه ما غاب، ميادة الحناوي تعلق على عودة فضل شاكر للساحة الفنية
قالت الفنانة ميادة الحناوي: إن الفنان فضل شاكر عاد بقوة في الفترة الماضية من خلال سلسلة أغاني منفردة، حققت نجاحًا كبيرًا على منصات الموسيقى، متابعة: "رجع رجعة قوية كأنه ما غاب، وأغانيه الأخيرة بتاخد العقل، وأتمنى أن يطلع بالسلامة ويمتع جمهوره كما كان دائمًا".
حسام حبيب: توقعت نجاح أغنية "وجع الفراق" لأنها تحمل معاني رومانسية كبيرة
عبر الفنان حسام حبيب عن سعادته الكبيرة لنجاح أغنية “وجع الفراق”، التي طرحت مؤخرًا ضمن الأغاني الخاصة بفيلم “السلم والثعبان 2”.
وقال حبيب في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إنه توقع نجاح الأغنية، لأنها تحمل معاني إنسانية كبيرة، وقد حرصت على تقديمها بشكل جيد، حتى تصل للجمهور ويتذوقها فنيًا.
أبطال مسلسل "لينك" يحضرون للجزء الثاني من العمل لعرضه العام المقبل
بدأ أبطال مسلسل "لينك"، التحضير للجزء الثاني من المسلسل، بعد أن تم عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، وحققت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد السبكي: سعيد برفض دعوى منع عرض فيلم "الملحد" وواثق في عدالة القضاء
أعرب المنتج أحمد السبكي عن سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى المقامة لمنع عرض فيلم "الملحد" في دور السينما، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري.
