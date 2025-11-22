السبت 22 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

فضل شاكر يقترب من 150 مليون مشاهدة على يوتيوب بأغنية "كيفك على فراقي"

فضل شاكر ونجله
فضل شاكر ونجله
حقق الفنان فضل شاكر رقما قياسيا جديدا في مسيرته الفنية، وذلك بأغنية “كيفك على فراقي”، والذى شارك في غنائها نجله محمد شاكر.

حيث تخطت الأغنية مايقرب من 146 مليونًا و627 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب، مقتربًا بقوة من الوصول إلى 150 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة.

الأغنية التي طرحت قبل أشهر، فرضت نفسها ضمن قائمة الأعمال الأكثر تداولًا في العالم العربي، بعدما حققت انتشارًا واسعًا بفضل حالة الشجن التي تجمع بين صوت فضل شاكر المخضرم وإحساس نجله محمد، إضافة إلى الكلمات التي لامست الجمهور وأعادت لأذهان محبي الفنان رحلة نجاحه الفنية.

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع فضل شاكر بنجله محمد، ما خلق موجة من الاهتمام، خاصة مع ظهور تناغم واضح بينهما، سواء على مستوى الأداء أو الإحساس، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في انتشار الأغنية.

الجريدة الرسمية