إبراهيم عيسى يعلق على رفض دعوى منع فيلم الملحد من العرض

علق الكاتب الصحفي والسيناريست إبراهيم عيسى، على رفض محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة بمنع عرض فيلم الملحد بالسينمات.

وكتب عيسى منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: “قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم الملحد، ويرفض كل دعاوى منع عرض الفيلم.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره”

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور، والتى يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال مرتضى منصور: إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.

