أبطال مسلسل "لينك" يحضرون للجزء الثاني من العمل لعرضه العام المقبل

بدأ أبطال مسلسل "لينك"، التحضير للجزء الثاني من المسلسل، بعد أن تم عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، وحققت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من العمل عقب انتهاء موسم دراما رمضان، خاصة أن أبطاله مشغولون الآن بتصوير مسلسلات الشهر الكريم، على أن يتم عرضه خلال الموسم الصيفي للعام المقبل.

ويضم مسلسل "لينك" مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

