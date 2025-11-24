محمد سامي يبدأ تصوير مسلسل "8 طلقات" في دبي خلال أيام

18 حجم الخط

يستعد الفنان محمد سامي لتصوير المشاهد الأولى لمسلسل “8 طلقات” في إمارة دبي، حيث من المفترض أن ينطلق التصوير خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويعد المسلسل هو التجربة الأولى لمحمد سامي في التمثيل، بعدما حقق نجاحا كبيرا في مجال الإخراج، وجسد خلال المسلسل شخصية قاتل محترف، يقوم بإنهاء حياة عدد من الأشخاص بطريقة غريبة.

مسلسل “8 طلقات”، يقوم ببطولته الفنان محمد سامي وفتحي عبد الوهاب وعدد من النجوم الآخرين ومن إخراج أحمد المصري.

السباق الرمضاني 2026

من جانب آخر كان محمد سامي كشف عن تعاقده مع السيناريست اللبنانية نادين جابر لكتابة مسلسله الجديد، الذي يحمل اسم رد كليتي، والذي من المفترض أن يعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار اعتزاله، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل على مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مؤقت رد كليتي، ويعود به للدراما التليفزيونية بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

كان المخرج محمد سامي، أكد أنه سيغير اسم مسلسله الجديد رد كليتي إلى اسمًا أخر، مشيرًا إلى أن المسلسل لن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، كما خمن العديد من الجمهور.

