رجع بقوة كأنه ما غاب، ميادة الحناوي تعلق على عودة فضل شاكر للساحة الفنية

قالت الفنانة ميادة الحناوي: إن الفنان فضل شاكر عاد بقوة في الفترة الماضية من خلال سلسلة أغاني منفردة، حققت نجاحًا كبيرًا على منصات الموسيقى، متابعة: "رجع رجعة قوية كأنه ما غاب، وأغانيه الأخيرة بتاخد العقل، وأتمنى أن يطلع بالسلامة ويمتع جمهوره كما كان دائمًا".

وأكدت الحناوي في تصريحات تلفزيونية، أن الطرب مازال موجودًا في الساحة الفنية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المطربين الذين يقدمون هذا النوع من الفن بشكل قوي، من بينهم وائل جسار، ملحم زين، وائل كفوري وغيرهم.

وأضافت: "الطرب لا يزال حيًا، ومن يقدمونه يعيدون لنا الأمل في استمرار هذا النوع الأصيل من الغناء".

حفل ميادة الحناوي ببيروت

وكانت الفنانة ميادة الحناوي، أحيت واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في بيروت، والتي شهدت حضورا كبيرا.

وقدمت “الحناوي” عددا كبيرا من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزهم نعمة النسيان، كما أنها انحنت على المسرح لتقبيل إحدى معجبينها وسط تفاعل كبير.

وظهرت ميادة الحناوي في كامل رشاقتها واندمجت في أداء أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك" وتمايلت راقصة على أنغامها وسط تفاعل الجمهور ورقصهم.

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع النجمة ميادة الحناوي الذي تجمهر تحت خشبة المسرح في نهاية حفلها وسط أحاديث جنابية بينهما.

