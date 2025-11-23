الفن اللي كان، ميادة الحناوي تتألق في حفلها ببيروت برشاقة "العشرينيات" (فيديو)

18 حجم الخط

أحيت الفنانة ميادة الحناوي، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في بيروت والتي شهدت حضورا كبيرا.

وظهرت “الحناوي” كالفراشات مقدمة عددا كبيرا من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزهم نعمة النسيان، كما أنها انحنت على المسرح لتقبيل إحدى معجبينها وسط تفاعل كبير.

وظهرت ميادة الحناوي في كامل رشاقتها واندمجت في أداء أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك" وتمايلت راقصة على أنغامها وسط تفاعل الجمهور ورقصهم.

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع النجمة ميادة الحناوي الذي تجمهر تحت خشبة المسرح في نهاية حفلها وسط أحاديث جنابية بينهما.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.