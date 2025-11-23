الأحد 23 نوفمبر 2025
الفن اللي كان، ميادة الحناوي تتألق في حفلها ببيروت برشاقة "العشرينيات" (فيديو)

ميادة الحناوي، فيتو
أحيت الفنانة ميادة الحناوي، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في بيروت والتي شهدت حضورا كبيرا.

وظهرت “الحناوي” كالفراشات مقدمة عددا كبيرا من أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزهم نعمة النسيان، كما أنها انحنت على المسرح لتقبيل إحدى معجبينها وسط تفاعل كبير.

وظهرت ميادة الحناوي في كامل رشاقتها واندمجت في أداء أغنيتها  الشهيرة "أنا بعشقك" وتمايلت راقصة على أنغامها وسط تفاعل الجمهور ورقصهم.

وحرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع النجمة ميادة الحناوي الذي تجمهر تحت خشبة المسرح في نهاية حفلها وسط أحاديث جنابية بينهما.
 

