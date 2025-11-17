مسلسل لينك الحلقة 25، إياد يعترف لسلمى بحبه ويقرر فتح مشروعه

18 حجم الخط

شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "لينك" العديد من التطورات، حيث بدأت الحلقة بالكشف عن معاناة سعد (أحمد صيام) من السرطان، ويخفى الأمر عن زوجته وجيرانه وأصدقائه، وفي المقابل، يكتشف بكر (سيد رجب) إدمان علاء، حفيد يسرية (ميمي جمال)، ما يدفعه للذهاب إليها برفقة أسماء (رانيا يوسف) لمساعدتها في إنقاذ حفيدها.

ورغم رفض يسرية لفكرة دخول حفيدها مصحة علاج الإدمان خوفًا من الفضيحة، إلا أنها ترضخ للأمر، وتزداد الأزمة تعقيدًا مع وصول والد علاء إلى منزل يسرية واعتراضه على إدخال ابنه المصحة، مفضّلًا حبسه لدى عائلته، إلا أن بكر يتمكن من إقناعه على انفراد بأن العلاج هو الحل الأمثل، ليتم في النهاية اصطحاب علاء إلى مركز علاج الإدمان.

وعلى جانب آخر، يعترف إياد (محمود ياسين جونيور) لـ سلمى (لينا صوفيا) بإعجابه الشديد بها ورغبته في الزواج منها، لكنها تصارحه بأنها لا تبادله نفس المشاعر، وعلى الصعيد المهني، يقع إياد ضحية خيانة صديقه وائل، بعدما أعطى معتصم (هيثم نبيل) وزكي فلاشة تضم فيديو يدين إياد بأنه المسؤول عن تعطيل بصمة الشركة في وقت سابق

معتصم يبتز إياد بالفيديو ويهدده بإيصاله لرئيس مجلس الإدارة، خاصة في ظل تحقيقات السرقة وحرمان الموظفين من الزيادات السنوية، كما عرض عليه مبلغ نصف مليون جنيه مقابل السكوت، لكن إياد يقلب الطاولة عليهما، فيسجل اعترافهما، ثم يقدم الأدلة لرئيس مجلس الإدارة، ويقدم استقالته ليتفرغ لإطلاق مشروعه الخاص.

على الجانب العاطفي، يعود زياد لمنزل سلمى ويعتذر لها عن تصرفاته السابقة، ويعترف بحبه لها أمام والدتها أسما، أما رحمة (آية عبد الرازق) فتقرر إنهاء علاقتها بخالد نهائيًا وفسخ زواجهما العرفي، بعدما حسمت قرارها بعدم رغبتها في الإنجاب أو استكمال حياتهما معًا.

وتختتم الحلقة بمشهد مؤثر حين يعلم بكر من ابنه زياد بحقيقة مرض سعد، فيذهب إليه ويواجهه، ليتفاجأ بأن صديقه يخفي عنه إصابته بالسرطان، مؤكدًا أن المرض له تاريخ طويل داخل عائلته، وأنه يرفض الخضوع لأي علاج، يدخل بكر في نوبة بكاء مؤثرة خوفًا من فقدان صديقه المقرب، بينما يصر سعد على موقفه ورفضه للعلاج.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.