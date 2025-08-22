البطاطس تقلل من الكوليسترول بالدم وتحارب أمراض القلب والسكري

اعتاد الكثيرون على تصنيفها كوجبة "تقليدية" غنية بالكربوهيدرات فحسب، لكن البطاطس تعود لتُثبت مكانتها كأحد الأطعمة الأساسية التي تزخر بالفوائد الصحية، وذلك بشرط الابتعاد عن الإضافات الدسمة التي تُفقدها قيمتها الغذائية، فبعيدًا عن الزبدة والقشدة الحامضة والجبن، تكشف الدراسات الحديثة عن وجه آخر للبطاطس، غني بالمغذيات وفوائد صحية غير متوقعة.

فوائد البطاطس الصحية

على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، تُعد البطاطس مصدرًا ممتازًا لعناصر غذائية أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. كما أنها تتميز بسعرات حرارية أقل بكثير من الأطعمة الأساسية الأخرى مثل الأرز والمعكرونة، مما يجعلها خيارًا صحيًا ضمن نظام غذائي متوازن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

النشا المقاوم.. سر صحة الأمعاء

تُعرف البطاطس بوجود نوع من النشا يُعرف بـ"النشا المقاوم"، الذي يصعب هضمه بالكامل.

ويعمل الجسم على تحويل جزء من هذا النشا إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة تُساهم بفعالية في تعزيز صحة الأمعاء. ويعتقد العلماء أن هذه الأحماض قد تلعب دورًا في الوقاية من السمنة، وسرطان القولون، والسكري. وتقلل عملية الطهي من كمية هذه الأحماض، لكنها تعود لتتكون مرة أخرى بعد أن تبرد البطاطس، مما يمنح أطباق مثل "سلطة البطاطس" فائدة إضافية.

دبروتين البطاطس.. سلاح ضد الكوليسترول

إضافة إلى النشا المقاوم، تحتوي البطاطس على بروتين قد يُساهم في خفض الكوليسترول الضار. ورغم أن الأبحاث في هذا المجال لا تزال جارية، فإن إضافة البطاطس المسلوقة إلى النظام الغذائي، مع قليل من زيت الزيتون، قد يكون خطوة إيجابية نحو تحسين مستويات الكوليسترول، لا سيما أن الزيت نفسه يُعد مفيدًا في هذا الصدد.

مؤشر طبيعي للشبع

تتربع البطاطس على قمة مؤشر الشبع، وهو مقياس يُحدد مدى قدرة الأطعمة على إشباع الجوع. فمقارنةً بالأطعمة الأخرى، تُعد البطاطس الأكثر إشباعًا من حيث السعرات الحرارية، مما يُقلل من الرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام، وبالتالي يُساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري. ولتحقيق أقصى فائدة، يُنصح بتناولها مهروسة مع الاحتفاظ بقشرها الغني بالألياف وتجنب إضافة الزبدة أو القشدة.

البوتاسيوم.. أكثر من الموز

تُعد البطاطس مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، المعدن الأساسي الذي يُساعد على خفض ضغط الدم. ومن المفاجآت أن البطاطس تحتوي على كمية من البوتاسيوم تفوق تلك الموجودة في الموز، أو أي فاكهة أو خضار آخر، عند المقارنة بالغرام الواحد.

البطاطس الملونة.. مضادات أكسدة على طبق

تتشارك البطاطس مع التوت الأزرق في احتوائها على مركبات كيميائية تُسمى المغذيات النباتية التي تحمي الخلايا من التلف.

وتُعد البطاطس ذات القشرة الحمراء، أو الزرقاء، أو البنفسجية غنية بمركب الأنثوسيانين، الذي يعتقد العلماء أنه مفيد بشكل خاص للصحة.

المغنيسيوم.. طاقة واستقرار

تُوفر البطاطس كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو عنصر حيوي يُستخدم في إنتاج البروتين، وتخزين الطاقة، والحفاظ على صحة الخلايا واستقرارها، بالإضافة إلى دوره في معالجة سكر الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُساهم في الوقاية من الصداع النصفي، ومرض الزهايمر، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والسكري.

فوائد أخرى متعددة للبطاطس

لا تتوقف فوائد البطاطس عند هذا الحد، فهي مصدر غني بـ:

الكالسيوم الذي يقوم بتقوية العظام والأسنان.

فيتامين ج لتعزيز المناعة.

فيتامين ب6 للمساعدة على هضم البروتين.

حمض الفوليك لنمو الجنين في الرحم.

البطاطا الحلوة.. بديل صحي ومميز

تُعد البطاطا الحلوة خيارًا ممتازًا أيضًا، حيث تُوفر حصة واحدة (كوب واحد) أكثر من 200% من الاحتياج اليومي من فيتامين أ، الضروري لصحة البصر. كما أنها تحتوي على ألياف وسعرات حرارية وكربوهيدرات أقل من البطاطس البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.