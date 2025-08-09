الفوائد الصحية للفستق، يخفض الكوليسترول وينظم سكر الدم

لم يعد الفستق مجرد وجبة خفيفة ولذيذة تزين موائدنا، بل تحول إلى نجم حقيقي في عالم التغذية بفضل فوائده الصحية المذهلة، وهذا "الذهب الأخضر" الذي يعود تاريخ تناوله إلى آلاف السنين، يُعد إضافة مثالية لنظام غذائي صحي ومتوازن.

فمنذ القدم، كان الفستق مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق، واليوم يُستخدم في صناعة الآيس كريم والحلويات وغيرها من الأطباق المتنوعة، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أنه يمتلك مجموعة من الفوائد الصحية التي أثبتتها الدراسات العلمية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفستق كنز غذائي

يُعتبر الفستق مصدرًا غنيًا بـالعناصر الغذائية الأساسية، حيث توفر كل حصة (28 جرامًا) منه ما يعادل 49 حبة، تحتوي على 159 سعرًا حراريًا، و8 جرامات من الكربوهيدرات، و3 جرامات من الألياف، و6 جرامات من البروتين، و13 جرامًا من الدهون الصحية، والأهم من ذلك، أنه مصدر ممتاز للبوتاسيوم (6% من القيمة اليومية)، والفوسفور (11%)، والنحاس (41%)، والمنغنيز (15%)، وفيتامين ب6 (28%). يُعد الفستق من أغنى الأطعمة بفيتامين ب6 الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم سكر الدم وتكوين الهيموغلوبين، الجزيء المسؤول عن حمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، كما أن كمية البوتاسيوم في أونصة واحدة من الفستق تفوق تلك الموجودة في نصف موزة كبيرة.

غني بمضادات الأكسدة

تُعد مضادات الأكسدة خط الدفاع الأول للجسم ضد تلف الخلايا، وتلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان، يتميز الفستق بغناه بمضادات الأكسدة، خاصةً اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان ضروريان للحفاظ على صحة العين وحمايتها من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

إضافةً إلى ذلك، يحتوي الفستق على مركبات البوليفينول والتوكوفيرول، التي تُساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

قليل السعرات وغني بالبروتين

على عكس الاعتقاد السائد بأن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، يبرز الفستق كواحد من أقلها في السعرات الحرارية، وتحتوي الأونصة الواحدة منه على 159 سعرًا حراريًا فقط، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبعون حمية غذائية.

ويُشكل البروتين حوالي 14% من محتوى الفستق من السعرات الحرارية، مما يجعله ثاني أغنى المكسرات بالبروتين بعد اللوز، وكما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع إنتاجها.

يساعد على إنقاص الوزن

يُعد الفستق خيارًا ممتازًا للمساعدة في إنقاص الوزن، بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، اللذان يزيدان من الشعور بالشبع ويُقللان من كمية الطعام المتناولة.

وأظهرت مراجعة حديثة لعدة دراسات أن تناول الفستق بانتظام قد يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI). بالإضافة إلى ذلك، قد لا يمتص الجسم محتواه من الدهون بالكامل، حيث يبقى جزء منها محاصرًا داخل جدران خلاياه.

ويُعتبر تناول الفستق بقشره استراتيجية فعالة للأكل الواعي، حيث يُبطئ عملية الأكل، مما يُقلل من السعرات الحرارية المستهلكة بنسبة تصل إلى 41%، وفقًا لإحدى الدراسات.

مُعزز لصحة الأمعاء

تُعد الألياف الموجودة في الفستق (3 جرامات لكل حصة) بمثابة وقود للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يجعله بريبيوتيك طبيعي.

وتقوم هذه البكتيريا بتخمير الألياف وتحويلها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، مثل الزبدات، التي لها فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والسرطان وأمراض القلب. أظهرت دراسة أن تناول الفستق يزيد من عدد البكتيريا المنتجة للزبدات في الأمعاء بشكل ملحوظ مقارنة بتناول اللوز.

يخفض الكوليسترول وضغط الدم

يُساهم الفستق في حماية القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وتحسين ضغط الدم. أظهرت العديد من الدراسات أن استبدال جزء من السعرات الحرارية في النظام الغذائي بالفستق قد يؤدي إلى انخفاض في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة في الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنه يُخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل أكبر من المكسرات الأخرى، وفقًا لمراجعة لـ 21 دراسة.

يُعزز صحة الأوعية الدموية

تلعب بطانة الأوعية الدموية (البطانة الغشائية) دورًا محوريًا في صحة القلب. يتميز الفستق بغناه بالحمض الأميني "إل-أرجينين"، الذي يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك. يُعد أكسيد النيتريك مركبًا أساسيًا لتوسيع الأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم ويُخفض ضغط الدم.

وقد أظهرت دراسة أن تناول 40 جرامًا من الفستق يوميًا لمدة 3 أشهر أدى إلى تحسن ملحوظ في وظيفة بطانة الأوعية الدموية. هذا التحسن في تدفق الدم قد يكون له فوائد إضافية، مثل تحسين الوظيفة الجنسية لدى الرجال.

مُنظم طبيعي لسكر الدم

على الرغم من احتوائه على نسبة أعلى من الكربوهيدرات مقارنة ببعض المكسرات الأخرى، إلا أن الفستق يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم.

أظهرت الأبحاث أن تناول الفستق يُساهم في تنظيم سكر الدم الصائم ويُحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري. كما أن تناوله كوجبة خفيفة ليلية قد يكون له تأثيرات إيجابية على مستويات سكر الدم والدهون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.