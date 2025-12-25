سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و9 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 5 جنيهات و13 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 7 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 28 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 8 إلى 10 جنيهات.

البسلة: من 17 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 13 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و8 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 7 و12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 9 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 16 و20 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 8 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 50 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 32 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

