ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الأولى

كأس الأمم الأفريقية، يتنافس 3 لاعبين على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى، بعدما سجل كل منهم هدفين في أول مباراة لمنتخب بلاده.

وسجل نيكولاس جاكسون نجم منتخب السنغال، هدفين في فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على بوتسوانا بالمجموعة الرابعة.

كما سجل إلياس العاشوري هدفين ليقود منتخب تونس للفوز على أوغندا 1/3 بالمجموعة الثالثة.

كما نجح رياض محرز في قيادة منتخب الجزائر لفوز كبير 3-0 بعدما سجل هدفين على نظيره السوداني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية



ويحتل الثلاثي إلياس العاشوري ونيكولاس جاكسون ورياض محرز صدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين لكل لاعب.

فيما جاء في المركز الثاني أيوب الكعبي وبراهيم دياز نجما المغرب، ومحمد صلاح وعمر مرموش نجما مصر، وإلياس السخيري نجم تونس ولكل منهم هدف واحد.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

نتائج مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر ( المجموعة الأولى )

مالي 1-1 زامبيا ( المجموعة الأولى )

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا ( المجموعة الثانية )

مصر 2-1 زيمبابوي ( المجموعة الثانية )

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان ( المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق ( المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون ( المجموعة السادسة)

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

