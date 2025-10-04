لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين

إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ويستهلك سعرات حرارية كافية على مدار اليوم لدعم مستوى النشاط، فقد لا يحتاج بالضرورة لتناول وجبة خفيفة قبل البدء بالتمرين. ومع ذلك، يمكن أن يكون التزود بوجبة خفيفة خطوة ذكية إذا كان يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة أثناء النشاط البدني.

يُعدّ اختيار الأطعمة الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية، كما يجب التأكد من الترطيب الجيد قبل البدء. ويوصي الأطباء بشرب ما بين 470 إلى 590 ملليلترًا من الماء قبل ساعة إلى ساعتين من بدء التمرين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين

يكون الخيار الأمثل لـوجبة ما قبل التمرين هو وجبة منخفضة الدهون، تتراوح سعراتها الحرارية بين 100 إلى 300 سعرة حرارية، وتوفر مزيجًا من البروتين والكربوهيدرات المعقدة. وتعمل الكربوهيدرات كمصدر للوقود والطاقة، بينما يساهم البروتين في دعم وصحة العضلات.

فيما يلي 9 أفكار لوجبات خفيفة لذيذة ومغذية:

الشوفان مع القرفة والتوت الأزرق أو التوت البري المجفف.

خبز التوست المصنوع من القمح الكامل والمغطى بزبدة المكسرات وشرائح الموز.

عصير الفاكهة مع الزبادي.

الزبادي اليوناني مع الجرانولا منخفضة الدهون والتوت.

نصف شطيرة من الديك الرومي.

خضروات نيئة مع الحمص للغمس.

مقرمشات الحبوب الكاملة مع أونصة واحدة من الجبن قليل الدسم.

جبن القريش مع شرائح التفاح أو الموز.

خليط من المكسرات والفواكه المجففة.

ما يجب تجنبه قبل بدء النشاط البدني

ينصح بضرورة تجنب الأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف، حيث يمكن لكليهما أن يسببا اضطرابًا في المعدة ويستغرقا وقتًا أطول لتوفير الطاقة للجسم، مما قد يجعل الشخص يشعر بالخمول والبطء. كما يُنصح بتجنب الأطعمة كثيرة التوابل أو الأطعمة غير المألوفة.

توقيت تناول الوجبات

يلعب توقيت تناول الوجبات والوجبات الخفيفة دورًا أساسيًا في التغذية الرياضية. يوصى بتناول ثلاث وجبات رئيسية متباعدة على مدار اليوم، مع إضافة وجبات خفيفة صحية بين الوجبات للحفاظ على مستويات الطاقة مستقرة. أما بالنسبة للتمارين الرياضية، فيفضل تناول وجبة خفيفة صغيرة (عادةً ما تكون من الكربوهيدرات أو البروتين) قبل ساعة أو ساعتين على الأقل من التمرين، وبعد الانتهاء منه مباشرة لتعزيز التعافي.

وقد تتطلب التغذية الرياضية بعض التعديلات الدقيقة، خاصة في المراحل الأولى. يمكن أن يساعد العمل مع أخصائي تغذية ومدرب لياقة بدنية في الحصول على الدعم والإرشاد اللازمين لتحسين الأداء الرياضي وتحقيق الأهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.