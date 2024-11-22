منها النوم وقصور الغدة، 7 أسباب لزيادة الوزن المفاجئ

من الطبيعي زيادة الوزن إذا تناول الشخص عددا أكثر من السعرات الحرارية أكبر من المعتاد أو توقف عن ممارسة التمارين الرياضية، ولكن بدون تغيير في نظام الحياة العادي قد تستمر زيادة الوزن في الحدوث، ولذلك عدة أسباب، وتكون كالآتي:

نقص النوم

يوجد حالتان يتسبب فيهم النوم زيادة الوزن، وذلك في حالة عدم القدرة على النوم حتى وقت متأخر، فتكون احتمالات تتناول بعض الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أكثر من المعتاد، مما يعني المزيد من السعرات الحرارية.

والسبب الآخر يتعلق بما يحدث في الجسم عندما يكون الشخص غير قادر على النوم، فتؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى زيادة الجوع والشهية وتجعل الشخص أيضًا لا يشعر بالشبع بعد الأكل، وفقُا لموقع “WebMD” الطبي.

الإجهاد

عندما تصبح متطلبات الحياة شديدة للغاية، تدخل أجسامنا في وضع البقاء، ويتم إفراز الكورتيزول، "هرمون التوتر"، مما يسبب زيادة الشهية، ويلجأ معظم الناس إلى الأطعمة المريحة عالية السعرات الحرارية في أوقات التوتر أيضًا، وهذا المزيج هو أرض خصبة مثالية لزيادة الوزن.

مضادات الاكتئاب

من الآثار الجانبية المؤسفة لبعض مضادات الاكتئاب زيادة الوزن، ومن المهم أدرك أن بعض الأشخاص يعانون من زيادة الوزن بعد بدء العلاج الدوائي ببساطة لأنهم يشعرون بتحسن، مما يؤدي إلى زيادة الشهية، ويمكن أن يسبب الاكتئاب نفسه تغييرات في الوزن.

الستيرويدات

تشتهر الأدوية الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل بريدنيزون بالتسبب في زيادة الوزن، واحتباس السوائل وزيادة الشهية هي الأسباب الرئيسية.

وقد يلاحظ بعض الأشخاص أيضًا تغييرًا مؤقتًا في مكان احتباس الدهون في أجسامهم أثناء تناول الستيرويدات - إلى أماكن مثل الوجه أو البطن أو مؤخرة الرقبة، وإذا كانوا يتناولون الستيرويدات لأكثر من أسبوع، فلا يجب التوقف عنها فجأه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة.

الأدوية التي قد تسبب زيادة الوزن

ترتبط العديد من الأدوية الموصوفة الأخرى بزيادة الوزن، وتتضمن القائمة الأدوية المضادة للذهان (تستخدم لعلاج اضطرابات مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب)، إلى جانب الأدوية لعلاج الصداع النصفي والنوبات وارتفاع ضغط الدم والسكري.

قصور الغدة الدرقية

إذا كانت الغدة الدرقية (الغدة على شكل فراشة في مقدمة الرقبة) لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، فمن المحتمل أن يشعر الشخص بالتعب والضعف والبرد وزيادة الوزن، وبدون ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، يتباطأ التمثيل الغذائي، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن.

حتى الغدة الدرقية التي تعمل في الطرف الأدنى من النطاق الطبيعي قد تسبب زيادة الوزن، وقد يؤدي علاج قصور الغدة الدرقية بالأدوية إلى عكس بعض الزيادة في الوزن.

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها للصحة العامة، وعند الإقلاع عن التدخين، قد يكتسب الشخص بعض الوزن، ولكن قليل نسبيًا، وفي المتوسط، يكتسب الأشخاص الذين يتوقفون عن التدخين أقل من 10 أرطال.

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